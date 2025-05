Cresce l’attesa per il concerto di Gigi D’Alessio

TERMOLI. Città in fibrillazione per l’attesa del concerto di Gigi D’Alessio, previsto alle 21.30 di questa sera, all’Arena del Mare di Termoli. Afflusso che è cominciato nella zona dello spettacolo ben presto, nonostante la blindatura dell’organizzazione.

Sarà Termoli a dare il via alla grande estate di live di Gigi D’Alessio: il viaggio on stage che toccherà i maggiori Stadi italiani, passando per l’immancabile Piazza del Plebiscito nel cuore della sua Napoli, partirà nell’Arena del Mare.

Un appuntamento diventato ormai un must per D’Alessio e il pubblico della sua Città: non solo concerti, ma vere e proprie feste in musica che promettono di lasciare un segno indelebile nel cuore dei fan, rendendo ogni serata memorabile. Con i 3 nuovi live, fanno segnare al cantautore un nuovo record con ben 18 live in soli 4 anni sul palco di una delle piazze più iconiche d’Italia.