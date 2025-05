Due serate tra risate, musica e riflessione Jamme Bbelle

SANT’ELIA A PIANISI. Si terrà sabato 17 maggio alle ore 18, presso il Palazzetto di Sant’Elia a Pianisi, la commedia dialettale brillante “E’ tutt n’ata cos”, scritta da Iole Di Rocco e diretta da Maria Rosaria Di Rocco e Mario Pomponio.

In scena le vicende di una famiglia molisana del dopoguerra, alle prese con la decisione dolceamara di emigrare in America: momenti di routine quotidiana si alternano ai progetti e ai sogni di una vita oltreoceano, perché lì… è tutt n’ata cos!

Tra risate e riflessioni, l’opera approfondisce il tema dell’emigrato del Mezzogiorno – non solo molisano – da sempre alla ricerca di un mondo migliore.

Sul palco la Compagnia Teatrale amatoriale “I Scapsctrat” di Guardialfiera, nata nel 2011 con lo scopo di fare rivivere le splendide commedie dialettali scritte da Iole Di Rocco.

Da non perdere anche l’appuntamento in programma il giorno successivo a Casacalenda:

domenica 18 maggio alle ore 18, presso il Teatro K, andrà infatti in scena “Déjà vu”, una commedia musicale con protagonista Bianca, una giovane imprenditrice che decide di trasferirsi al Sud con la sua famiglia e di tentare la fortuna aprendo un ristorante di cucina greco-pugliese… e non mancheranno i colpi di scena.

Lo spettacolo, che ha già conquistato diverse rassegne e ottenuto importanti premi, sarà a cura della “Compagnia della Lira” di Casamassima, piccolo borgo in provincia di Bari.

Musica e teatro si fondono e regalano ogni volta emozioni uniche allo spettatore.

Per entrambi gli eventi targati Jamme Bbelle, è possibile come al solito rivolgersi a: nic.licursi@gmail.com, 327 95 666 23