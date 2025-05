Il canale Food Network in piazza Sant’Antonio: le riprese de “Il Panino Perfetto – Summer Edition”

TERMOLI. “Il Panino Perfetto – Summer Edition” fa tappa a Termoli: riprese in piazza Sant’Antonio.-

La celebre trasmissione “Il Panino Perfetto – Summer Edition”, in onda sul canale 33 Food Network, arriva a Termoli per una tappa gustosa e tutta da scoprire. Condotto dal poliedrico Vittorio Gucci – noto per la sua carriera da musicista, imprenditore e volto televisivo – affiancato dalla figlia Sofia Manes, il programma è giunto alla sua terza edizione e celebra le eccellenze del panino italiano reinterpretato in chiave estiva.

Le riprese della puntata termolese si svolgeranno oggi, venerdì 2 maggio, a partire dal tardo pomeriggio in piazza Sant’Antonio, nel cuore del centro storico. La piazza, che domina uno scorcio affascinante sul mare Adriatico, si trasformerà per l’occasione in un vero e proprio set a cielo aperto, dove appassionati di cucina, curiosi e turisti potranno assistere dal vivo alla sfida tra paninari creativi.

Tra i giudici locali che affiancheranno Vittorio e Sofia nel valutare le creazioni gastronomiche, ci sarà anche il nostro Michele Trombetta, che porterà il suo sguardo critico e la conoscenza del territorio per aiutare la giuria a decretare il panino vincente.

La puntata sarà poi trasmessa nel palinsesto estivo del Food Network, offrendo a Termoli una vetrina nazionale che unisce gusto, bellezza e tradizione. L’evento è sostenuto anche da realtà locali e mira a valorizzare i prodotti del territorio molisano.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e per chi vuole vedere Termoli protagonista in TV!