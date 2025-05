Jamme Bbelle, che weekend! Il festival del teatro sbanca Larino e Guardialfiera 

Grande successo per lo spettacolo e il laboratorio organizzati nell’ultimo fine settimana. La rassegna torna il 17 maggio a Sant’Elia, rinviato l’appuntamento dell’11 a Casacalenda

BASSO MOLISE. E’ stato un weekend particolarmente ricco di emozioni e divertimento quello appena trascorso per il festival Jamme Bbelle.

La rassegna, organizzata dalla UILT Molise e giunta alla sua terza edizione, ha proposto prima una tre giorni (2, 3 e 4 maggio) dedicata al laboratorio di commedia dell’arte “Né noi, né gli altri – il corpo, la maschera, la scena” e poi lo spettacolo “Pulcinellata Sciamana”, eventi entrambi curati da Daniele e Francesco Facciolli dell’associazione culturale marchigiana Tuttinsieme.

Il corso, che si è tenuto a Guardialfiera, ha offerto ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza davvero unica e di esplorare la mappa di sentimenti e impulsi che una maschera e un palcoscenico sono in grado di svelare perché la maschera, come ricordano i due artisti protagonisti dell’interessante progetto, non cela ma svela. E’ uno dei concetti cardine che sta alla base della rappresentazione teatrale e che consente ad ognuno di conoscere in profondità – ben oltre le apparenze – l’attore che è dentro di noi, il suo corpo, la sua anima, la personalità.

Enorme successo ha riscosso anche lo spettacolo “Pulcinellata Sciamana”, che si è tenuto domenica 4 maggio al teatro Risorgimento di Larino, col pubblico letteralmente rapito da una performance già acclamata in altri prestigiosi festival nazionali.

Jamme Bbelle, prima del rush finale di questa terza e fortunata stagione, si prenderà una piccolissima pausa perchè lo spettacolo dell’11 maggio, da calendario in programma a Casacalenda, è stato rinviato per questioni logistiche.

Quindi la UILT Molise dà direttamente appuntamento a domenica 17 maggio, quando “I Scapsctrat” di Guardialfiera porteranno in scena a Sant’Elia a Pianisi l’esilarante commedia “E’ tutt nata cos”.