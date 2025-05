Lorenzo Fragola e Petit chiudono i festeggiamenti di San Leo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo la Carrese che ha visto trionfare il carro dei Giovanotti, San Martino in Pensilis si prepara a vivere l’ultimo giorno dei festeggiamenti in onore di San Leo. La giornata si chiude in musica con due concerti molto attesi, che vedranno protagonisti Lorenzo Fragola e Petit.

Fragola, cantautore catanese classe 1995, ha raggiunto la notorietà grazie alla vittoria a X Factor nel 2014. Da allora ha collezionato successi pop radiofonici e partecipazioni al Festival di Sanremo, diventando una delle voci più riconoscibili della nuova musica italiana. Brani come Siamo uguali, Infinite volte, D’improvviso e #fuori c’è il sole hanno segnato la sua carriera, consolidandolo come un artista apprezzato dal grande pubblico.

Petit, giovane artista romano lanciato dal talent Amici, porta invece sul palco un sound che mescola rap, melodia e influenze urban. Con i suoi testi diretti e le sonorità contemporanee, ha conquistato un pubblico giovanissimo in continua crescita. Tra le sue canzoni più note ci sono Mammamì, Tornerai, Guagliò, e Che fai, che rispecchiano il suo stile unico e il legame con la cultura musicale contemporanea.

Una chiusura di festa all’insegna della musica e dell’entusiasmo.