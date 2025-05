Magnetica e travolgente: Gaia accende la notte di Larino

LARINO. Una serata da incorniciare quella vissuta a Larino, dove via Circonvallazione si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, gremito da una folla entusiasta accorsa per il concerto di Gaia, tra le voci più interessanti e originali del nuovo pop italiano.

L’artista italo-brasiliana, vincitrice di Amici di Maria De Filippi e finalista a X Factor, ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e una presenza scenica magnetica, fatta di carisma, energia e autenticità. Gaia ha proposto il meglio del suo repertorio, unendo ritmi latini, influenze brasiliane, pop elettronico e atmosfere cantautorali.

Nel corso del live, ha eseguito alcuni dei suoi brani più amati, come “Chega”, “Coco Chanel”, “Boca” senza tralasciare il suo ultimo singolo “Chiamo io, chiami tu”, presentato al Festival di Sanremo 2025. Un momento particolarmente sentito, che ha visto il pubblico cantare e applaudire con entusiasmo, segno della forte connessione tra l’artista e i suoi fan.

L’evento, inserito nelle celebrazioni dei santi Primiano e Pardo, è stato promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Larino, guidato da Iolanda Giusti, in collaborazione con l’associazione festeggiamenti. Un appuntamento che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità, cultura e intrattenimento, dimostrando ancora una volta la capacità del territorio di attrarre nomi di rilievo e offrire serate di grande qualità artistica.

Il successo della serata conferma Larino come punto di riferimento per la proposta culturale e musicale della regione, capace di unire generazioni e valorizzare lo spazio pubblico attraverso la musica.