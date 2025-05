MoliseCinema: Valentina Pietrarca al Festival di Cannes

CASACALENDA. In occasione del Festival di Cannes sono stati annunciati ieri pomeriggio i vincitori della selezione dei progetti di sceneggiatura per cortometraggi che parteciperanno alla quarta edizione della residenza di scrittura itinerante “Courts entre 2 rives”. Le rive sono quelle dei quattro paesi del Mediterraneo che li ospiteranno tra giugno e ottobre grazie al partenariato tra i festival Les Nuits Med in Corsica, MoliseCinema in Italia, Tangeri Film Festival in Marocco e Vues sur les Arts in Tunisia. L’obiettivo è quello di incoraggiare l’emergere di giovani talenti e le coproduzioni internazionali nel Mediterraneo, creando un ponte tra le sue sponde.

A fianco di Guillome Micaelli (“La paiollote”, Francia), Doha Safsafy (“Quelque part, ailleurs”, Marocco) e Zayene Bechir (“L’ancre du mirage”, Tunisia), per l’Italia parteciperà Valentina Pietrarca con il suo “L’isola di Nina”.

A Valentina (che tra l’altro è campobassana e fa onore alla nostra Regione) e ai suoi tre colleghi auguriamo buon lavoro per la loro prima sessione di riscrittura accompagnati dalla tutor italiana Valentina Gaia, dal 4 al 6 giugno a Bastia nell’ambito della 18ª edizione de Les Nuits MED, in attesa di riceverli a MoliseCinema il prossimo agosto.