San Pardo: a Larino il concerto gratuito di Gaia

LARINO. E’ il giorno del primo grande live della stagione in Molise. Stasera a Larino per la festa di San Pardo l’atteso concerto di Gaia. Lo show, con ingresso gratuito, si terrà in piazza Vittorio Emanuele. La cantante, reduce del grande successo a Sanremo con “Chiamo io chiami tu”, proprio al festival di quest’anno, ha duettato con un grandissimo artista di origini molisane, Toquinho.

Gaia Gozzi è nata il 29 settembre 1997 a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 ma è cresciuta a Viadana, in provincia di Mantova. La madre è brasiliana, mentre il padre è italiano. Ha cominciato ad appassionarsi al canto e alla musica sin da piccola. Nel 2016 partecipa alla decima edizione di X Factor nella squadra di Fedez (Under Donna), arrivando fino alla finale e classificandosi in seconda posizione alle spalle dei Soul System. Nel dicembre 2016 pubblica l’EP d’esordio “New dawns”. Nel 2017 incide, insieme a Briga, la sigla del cartone animato ‘Miraculous’. Nel 2018 partecipa ai provini per il talent televisivo “Amici” ma non li supera. Impresa che le riesce nel 2019, arriva fino alla serata finale e, il 3 aprile 2020, vince Amici di Maria De Filippi. Nel marzo 2020 pubblica il primo album Genes. Il disco, come suo picco, raggiunge il terzo posto della classifica di vendita. Tutti i brani di Genesi sono co-firmati da Gaia. Nel marzo 2021 partecipa alla settantunesima edizione del festival di Sanremo con la canzone “Cuore amaro”. Il Primo Maggio 2021 si esibisce a Roma al tradizionale Concertone organizzato dalle principali sigle sindacali italiane.

Nell’ottobre 2021 pubblica il secondo album Alma che vede le collaborazioni con Francesca Michielin, Gemitaiz, Margherita Vicario, Tedua, Selton e Sean Paul.

Nel dicembre 2023 interpreta per intero la colonna sonora del film Disney ‘Wish’ e doppia la voce della protagonista Asha.

Nel febbraio 2024 partecipa al Festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover, in duetto con la cantante in gara BigMama, insieme a La Niña e Sissi cantando il brano “Fa strano (Lady Marmalade)”. A maggio 2024 pubblica il singolo “Sesso e samba” in collaborazione con Tony Effe che raggiunge la prima posizione della classifica e diventa la canzone tormentone dell’estate. Poi, nello scorso febbraio il successo al Festival di Sanremo con il brano “Chiamo io chiami tu”.