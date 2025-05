«Termoli ombelico del mondo, tutte le tournée partono da qui», Gigi D’Alessio lancia l’Arena del Mare

TERMOLI. Una sala consiliare gremita come mai prima d’ora ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del cartellone degli eventi estivi 2025, con particolare focus sull’Arena del Mare, il grande progetto culturale e musicale che arricchirà la stagione termolese. A dare il via ai lavori è stato il vicesindaco Michele Barile, visibilmente emozionato, prestigiosa la presenza di Gigi D’Alessio.

“Non ricordo una conferenza stampa con una partecipazione così ampia. È un momento straordinario per la nostra città. Ogni anno lavoriamo per offrire un’estate all’altezza della bellezza di Termoli, una città di mare che vuole essere accogliente e viva anche sotto il profilo culturale”, le parole del vice sindaco, Michele Barile. Accanto a lui, il sindaco Nico Balice, la funzionaria dell’Autorithy portuale di Bari, Francesca Preziosa, il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello e

Il cuore pulsante della conferenza è stato l’annuncio dell’apertura ufficiale dell’Arena del Mare con il concerto di Gigi D’Alessio, ospite d’eccezione della mattinata.

Il progetto dell’Arena del Mare nasce nel 2023 come iniziativa sperimentale, ma grazie al grande successo riscontrato e alla collaborazione tra amministrazione comunale e sistema di Autorità Portuale, oggi si presenta in una versione strutturata e duratura. L’area, infatti, è stata concessa per quattro anni più quattro, rendendo l’arena un punto fermo per il futuro della cultura e dell’intrattenimento a Termoli.

“Abbiamo scommesso sulla cultura e sulla musica – ha spiegato il sindaco – e oggi possiamo dire che la nostra è una scelta vincente. L’Arena del Mare sarà un punto di riferimento per l’intera regione. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato, in particolare a Pasquale Lombardi, che con la sua azienda ha creduto in questo progetto fin dall’inizio.”

Il primo cittadino ha anche aggiunto un tocco personale, svelando la propria passione per la musica di Gigi D’Alessio:

“Sono tuo fan da sempre, anche se stonatissimo. Ma ogni volta che c’è un karaoke, non può mancare Annarè. Ti ringrazio perché con la tua presenza dai lustro alla nostra città, e questo evento segna un momento di svolta per Termoli.”

Anche l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, rappresentata dalla dottoressa Francesca Preziosa, ha espresso il proprio sostegno:

“Siamo felici di aver collaborato alla realizzazione di questo progetto. Uno degli obiettivi dell’Autorità è proprio quello di valorizzare i porti anche attraverso la cultura e l’intrattenimento. La presenza di un artista come Gigi D’Alessio è una conferma della bontà di questo percorso.”

Infine, è stato Gigi D’Alessio a prendere la parola, visibilmente colpito dall’accoglienza ricevuta:

“Sono arrivato domenica notte e devo dire che sto vivendo una serenità rara. Termoli è splendida, si mangia benissimo e c’è una genuinità che non si trova facilmente altrove. Conosco Pasquale da oltre 25 anni: fui il primo artista italiano a credere in lui, e oggi vederlo tra i migliori in Italia nel settore audio e luci mi riempie d’orgoglio.”

L’artista ha sottolineato l’importanza economica e sociale della musica dal vivo:

“Con un tour si muove un’intera macchina: tecnici, alberghi, ristoratori, commercianti. La musica crea indotto. A Termoli porteremo più di 200 persone al lavoro. Questo significa sviluppo e visibilità per la città.”

Il concerto di Gigi D’Alessio, in programma il 29 maggio, sarà il primo di una lunga serie di eventi dell’Arena del Mare 2025. L’amministrazione ha promesso a breve la pubblicazione del palinsesto completo, che verrà curato insieme allo staff di Pasquale Lombardi e alla sua azienda 4215.