Venere d’Italia: parte il concorso nazionale ‘2025’

BASSO MOLISE. Venere d’Italia 2025: In Molise bellissime novità per replicare il successo dello scorso anno. Tutto pronto per l’edizione 2025 del Concorso Nazionale di Bellezza Venere d’Italia, ideato dal fotografo Pietro Cortese ed in Molise affidato al performer larinese Antonio Mustillo che promette di replicare il successo del 2024.

Lo scorso anno, infatti, oltre a regalare piacevoli spettacoli nelle tappe regionali, il team molisano si è distinto anche nelle finali nazionali con tantissime fasce conquistate dalle ragazze e per la bravura in passerella dell’intero team. In Calabria, durante le finali nazionali, il Molise si è reso protagonista anche artisticamente proprio con Antonio Mustillo che è stato il presentatore della prima serata e ospite comico della serata finale. Grazie alla collaborazione di imprenditori della nostra regione, ad ottobre 2024 per la prima volta dalla nascita del concorso, la Venere d’Italia in carica Nicole Bolognesi e le altre fasciate nazionali, sono state ospiti in Molise per realizzare il calendario 2025 insieme alle fasciate molisane e la Venere Abruzzo 2024. A dicembre poi il Venere Moda Winter ’24, il galà della moda di Venere d’Italia. In entrambe le occasioni il Molise ha trovato spazio su diverse testate giornalistiche nazionali.

Proprio da tali successi riparte la macchina organizzativa. E lo scorso 11 maggio si è svolto già un primo casting e sono state presentate le nuove iscritte al concorso. La prima novità dell’edizione 2025 è rappresentata dal fatto che nella famiglia di Venere d’Italia è entrata a farne parte la bellissima modella ed influencer molisana Martina Di Stefano che oltre a gestire le ragazze nel backstage, le preparerà con lezioni di portamento e posing garantendo così ancora più professionalità a ragazze che oltre a mostrare la bellezza, in tutte le tappe sfileranno come modelle per stilisti e negozi di abbigliamenti partner del concorso.

Martina sarà un vero e proprio jolly che affiancherà Antonio Mustillo in un’edizione che si preannuncia molto entusiasmante. In ogni tappa sarà ospite Giorgia Milanese, la Venere Molise 2024, mentre alla finale molisana quest’anno sarà ospite anche Nicole Bolognesi, la Venere d’Italia in carica.

Andando in ordine cronologico il tour partirà quest’anno il 15 giugno da Campobasso e precisamente dal piazzale antistante Toro Loco abbigliamento partner della serata. La seconda tappa si terrà il 19 luglio presso l’Essential Lounge Bar di Marina di Montenero. L’elegante locale molisano ha ospitato anche il casting dello scorso 11 maggio. L’accordo per lo svolgimento della tappa parte da lontano, da quasi un anno fa, una tappa speciale che vedrà ospite d’onore la modella Raffaella Ligorio, ex concorrente di Venere d’Italia, attualmente protagonista di spettacoli e trasmissioni televisive tra le quali Temptation Island 2024 sulle reti Mediaset. Il 20 luglio il concorso torna a far tappa a Montenero di Bisaccia per replicare il successo di pubblico della scorsa edizione. Altra tappa importante ma ancora in fase organizzativa è quella del 1° agosto per poi arrivare alla finalissima regionale del 7 agosto dove si sceglierà la Venere Molise 2025 e che per il terzo anno consecutivo, grazie ad una grande intesa tra l’organizzazione e l’amministrazione comunale, si terrà ad Ururi con ospite anche la Venere d’Italia in carica.

In attesa dell’avvio ufficiale del tour però c’è ancora un casting, domenica 8 giugno presso la struttura Pasto’ Padel di Ururi. L’appuntamento servirà per effettuare le ultime selezioni e soprattutto per le prove generali ad una settimana dall’inizio del tour. Le iscrizioni sono ancora aperte e si possono effettuare nella specifica pagina sul sito www.venereditaliabruzzoemolise.it. In regione, Venere d’Italia rappresenta sempre più una valida opportunità per ragazze che desiderano avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della moda.