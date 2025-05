“Viva la Festa 2025!”, il 2 agosto la tappa a Termoli per il tour di Povia

TERMOLI. Tra i nomi nuovi comparsi nel cartellone dell’Estate Termolese, rispetto a quelli già emersi in precedenza, c’è quello del cantautore Giuseppe Povia, noto per i suoi brani provocatori e spesso al centro del dibattito pubblico, farà tappa a Termoli il prossimo 2 agosto 2025 con il suo tour “Viva la Festa”. L’evento si inserisce nel fitto calendario di oltre 40 date in tutta Italia. Si esibirà nel concerto per la festa di Santa Maria degli Angeli.

Conosciuto dal grande pubblico per successi come “I bambini fanno oh” e “Luca era gay”, Povia torna sui palchi italiani con uno spettacolo che mescola musica, riflessioni sociali e momenti di forte impatto emotivo. Il tour 2025 promette un’esperienza coinvolgente, tra nuove canzoni e classici del suo repertorio.

L’appuntamento a Termoli sarà una delle tappe estive del tour.