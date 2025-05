Termolesi Brava Gente: l’incontro con Nicola Palladino

TERMOLI. Nicola Palladino è un professore di musica originario di Termoli, noto per il suo impegno nella valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. Ha insegnato presso la scuola media Oddo Bernacchia di Termoli e, una volta in pensione, ha continuato a dedicarsi alla musica, alla scrittura e alla poesia, spesso utilizzando il dialetto termolese per esprimere l’identità della sua città natale.

Oltre all’insegnamento, Palladino è autore di canzoni, poesie e racconti che celebrano la cultura termolese. Tra le sue opere musicali si trovano brani come Messaggi dal Mare, ‘A visete a San Basse e Trupin Love, quest’ultima una reinterpretazione in dialetto termolese del successo di Frank e Nancy Sinatra Something Stupid.

Nel campo letterario, ha pubblicato raccolte di racconti e poesie, tra cui Tigri e gatti randagi e P’i cäse e p’i campagne, presentate in eventi culturali locali. La sua attività artistica si estende anche a recital e concerti, spesso in collaborazione con altri musicisti e artisti della zona.

Per chi desidera approfondire la sua produzione artistica, è possibile visitare il suo canale YouTube, dove sono disponibili numerosi video delle sue performance. Nicola è davvero un artista poliedrico: oltre a essere un carissimo amico da moltissimi anni, è anche legato al nostro giornale e non manca mai di offrirci il suo contributo artistico nelle grandi occasioni. Per festività come Capodanno, Natale, Pasqua e altre celebrazioni, ci ha sempre omaggiato con la sua musica.

Abbiamo avuto il piacere di farci raccontare direttamente da lui come nasce il fenomeno artistico che lo contraddistingue e che continua ad arricchire la cultura termolese.

Michele Trombetta