BigMat Finale Nazionale Under 19 maschile, definite le cinque nella top 12

TERMOLI. Con le gare della terza sessione le finali nazionali under 19 maschili di pallavolo hanno definito anche le cinque squadre che si andranno ad aggiungere alle sette (Vero Volley Monza, Marino, Modena, Materdomini Castellana Grotte, Pedara, Treviso e Meta) già approdate a questo turno.

Nel girone A del PalaSabetta di Termoli, l’Itas Trentino fa sua la gara con il Brugherio per 3-1 e passa alla seconda fase in un match dai parziali di 25-23, 22-25, 25-20 e 26-24. Utile solo alle statistiche, invece, il match tra Sir Peruga e Termoli Pallavolo centrato dagli umbri per 3-0 con parziali di 25-7, 25-9 e 25-19.

Nella poule B di Montenero di Bisaccia, a festeggiare è la Pallavolo Bologna che supera 3-1 la Fenice Roma con un percorso in rimonta. Perso il primo set 25-23, arrivano gli exploit nei tre parziali successivi per 25-22, 25-19 e 25-17. Conclusione al mercoledì del percorso invece per Tonno Callipo Vibo Valentia ed i piemontesi dell’Aqui Terme con parziali di 25-20, 25-14, 15-25 e 25-23.

Nel raggruppamento C della scuola media ‘Magliano’ di Larino, pur perdendo al tie-break contro Genova, la Kioene Padova centra il passaggio al turno successivo grazie al punto centrato in un match molto altalenante: veneti avanti nel primo set 25-22, poi impattano i liguri (18-25). Nel terzo set Padova si riporta avanti (25-20), ma cede poi quarto (25-17) e quinto (15-12).

Nel raggruppamento D sale al secondo turno il sestetto abruzzese dell’Arabona che supera 3-1 i lombardi dello Yaka Volley con parziali di 25-23, 18-25, 25-21 e 25-23. Per Cuneo (che sorride per un 3-0 con parziali a 22, 13 e 17) e Pomigliano l’avventura finisce qui.

Nella poule E, infine, Fano fa suo il pass per la seconda fase con l’exploit al tie-break su Grosseto con parziali di 16-25, 25-17, 25-21, 16-25 e 15-10. Al tie-break finisce anche l’altro match del Brunico sul Cus Cagliari con parziali di 25-13, 19-25, 25-18, 23-25 e 15-11.