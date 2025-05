Delfina Volley School alle finali nazionali giovanili

TERMOLI. «Il duro e costante lavoro ci ha premiati di grandi soddisfazioni accedendo anche quest’anno ad una Finale Nazionale Giovanile». Lo sottolinea la dirigenza della Delfina Volley School.

«Eh sì, dopo aver vinto il titolo regionale Under16 femminile abbiamo avuto la possibilità nei giorni scorsi di vivere la fase iniziale delle Finali Nazionali Under 16 che si sono svolte ad Agropoli (SA).

Nel nostro girone abbiamo affrontato la Volley Brienza Est (Lombardia), la Montelupo Pallavolo (Toscana) e infine la Cogne Aosta Volley (Valle d’Aosta).

Le tre sconfitte in altrettante gare non ci hanno permesso di passare il girone e continuare la permanenza per raggiungere il titolo nazionale, ma hanno messo le ragazze davanti alle loro stesse emozioni. Le fasi Nazionali, anche se per qualcuna delle nostre ragazze non era la prima volta, hanno sempre un ruolo importante a livello psicologico ed emotivo, che possono mettere a dura prova qualsiasi tipo di livello professionale abbia l’atleta. Resta un’esperienza che lo staff e tutte le atlete partecipanti conserveranno per il resto della loro vita.

Siamo consapevoli, che questo gruppo, sia sulla strada giusta, che il progetto biennale agli sgoccioli di questa stagione abbia gia portato grandi soddisfazioni e che con un’ulteriore dedizione in futuro continuerà sicuramente a fare parlare di sé».

Volley Brianza Est vs Delfina Volley School 3-0 (25-13; 25-6; 25-8).

Delfina Volley School vs Montelupo Pallavolo 0-3 (9-25; 13-25; 7-25).

Cogne Aosta Volley vs Delfina Volley School 3-0 (25-19; 25-15; 25-23).