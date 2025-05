Il debutto al cardiopalma in finale, Termoli Pallavolo vince gara 1 al tie-break

TERMOLI. Mamma mia che sudata!

La Termoli Pallavolo strappa gara 1 alla Tekno Progetti Arabona al tie-break, ma che sofferenza! Cinque set di battaglia vera, giocati sempre punto a punto, in un match dall’altissimo tasso di adrenalina.

Il primo set va ai padroni di casa con un buon margine (25-20), ma nel secondo e terzo parziale sono gli ospiti ad avere la meglio, lasciando Termoli sotto rispettivamente di 3 e 6 punti. A quel punto, però, è uscita la grinta e il cuore di Costantino Palli & Co., che hanno sfoderato gli attributi, quelli veri, portando a casa il quarto set 25-22.

Si va così al quinto decisivo set. Anche lì, l’equilibrio è stato totale fino al 13-13. Poi, due stoccate decisive chiudono i conti: 15-13 e partita infiocchettata.

Questa vittoria però deve far riflettere: Arabona è squadra tosta, determinata, e in gara 2 a Manoppello si giocheranno il tutto per tutto con il supporto del proprio pubblico e un “ambientino” che promette scintille. Cercheranno in tutti i modi di pareggiare la serie per poi arrivare alla bella, gara 3, nuovamente a Termoli.

Coach Del Fra dovrà lavorare più sulla testa che sul fisico: i muscoli stanno bene, ma ora servono concentrazione, lucidità e nervi saldi. L’obiettivo è rendere gara 3 ininfluente. Ma per farlo, a Manoppello servirà una partita perfetta.

Domenica 25/05/2025 – Ore 18.00

Gara 1 – PALASABETTA, Via Ischia – TERMOLI

ASD TERMOLI PALLAVOLO vs TEKNO PROGETTI ARABONA

Risultato: 3-2 (Parziali: 25-20, 22-25, 19-25, 25-22, 15-13)

1° Arbitro: Domenico Pietrangelo | 2° Arbitro: Marzio Camiscia

Michele Trombetta