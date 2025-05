TERMOLI. La Delfina Volley School si laurea Campionessa Regionale Under16 Femminile.

Il cielo di Agnone si è tinto dei colori della Delfina Volley School nel pomeriggio di una delle domeniche più emozionanti per la nostra società. Si è conclusa ieri, Domenica 4 Maggio, l’esperienza regionale delle ragazze Under 16 che si sono scontrate con la Volley Isernia, per la conquista del Titolo Regionale.

Una gara condotta dalle termolesi sin dalle prime azioni, sotto le mani della regista Giorgia Di Felice che ha tenuto attive tutte le sue compagne di squadra.

Qualche sbavatura nel secondo set e le nostre ragazze peccano di lucidità, le isernine ne approfittano portandosi fino a quattro punti di scarto ma è bastato un time-out di coach Mottola che ha richiamato a dovere le nostre ragazze chiedendo maggiore attenzione in tutti i reparti; è da qui recupero e sorpasso.

È stata una gara molto importante per le nostre ragazze -chiosa coach Alfredo Mottola- in cui hanno concretizzato il lavoro costante e fondamentale portato avanti in questi ultimi due anni.

Ricordiamo che la maggior parte del roster Under16, nella scorsa stagione è arrivato secondo nella finale regionale under16 ed è riuscito a vincere il titolo regionale Under14 e che nella stagione corrente è riuscita a vincere la Prima Divisione regionale accedendo in Serie D.

È un gruppo in continua crescita.

Le ragazze della Delfina hanno svolto il Campionato Under16 in maniera ineccepibile, vincendo tutte le gare.

La partita di ieri è stata disputata nel nuovo Palazzetto dello Sport di Agnone, alla presenza dei Consiglieri Regionali FIPAV Massimo Guglielmi e Fabiana Sarnataro, del Sindaco Daniele Saia, e dei tanti appassionati e sostenitori che hanno assiepato le gradinate.