Parte la finale play-off di volley: Termoli Pallavolo impegnata col Manoppello al PalaSabetta

TERMOLI. Dopo la grande abbuffata di pallavolo che ha coinvolto Termoli e altri centri del Basso Molise per cinque intensi giorni — in occasione delle Finali Nazionali del Campionato Maschile Under 19 — torniamo ora a concentrarci sul nostro campionato regionale, che non è certo di minore importanza. Parliamo infatti della finale play-off del Campionato Interregionale di Serie C Maschile, dove è protagonista la squadra termolese Termoli Pallavolo Immobiliare 0-Gruppo Occhionero.

Gli avversari sono i forti abruzzesi della Tekno Progetti Arabona di Manoppello.

La finale si gioca al meglio delle tre partite e, grazie al primo posto ottenuto nella semifinale, i nostri ragazzi potranno disputare ben tre gare al PalaSabetta, un vantaggio non da poco.

L’augurio è che bastino due partite per chiudere i conti e festeggiare la promozione, ma se servirà arrivare a gara 5, almeno tre delle sfide decisive saranno comunque giocate tra le mura amiche di Termoli.

La squadra è pronta, carica e determinata a riscattare le ultime stagioni, in cui è arrivata in finale per poi inciampare proprio nel match decisivo. Quest’anno, i ragazzi guidati da coach Peppe Del Fra vogliono invertire la rotta e scrivere una storia diversa.

Per riuscirci, avranno bisogno anche del calore e del supporto del pubblico termolese. L’invito, quindi, è rivolto a tutti: venite al PalaSabetta a sostenere la nostra squadra! L’atmosfera giusta può fare la differenza sin da questa sera, per iniziare bene il cammino e puntare dritti all’obiettivo: diventare Campioni Interregionali di Serie C Maschile.

Aspettiamo fiduciose buone notizie dal PalaSabetta!

Michele Trombetta