Sfida senza pressione: Termoli Pallavolo chiude i playoff e pensa alla finale

TERMOLI. Ultimo impegno dei playoff promozione per la Termoli Pallavolo maschile, ma la partita di questa sera – in programma alle ore 20:30 al PalaSabetta contro la Virtus Paglieta – non avrà alcun impatto sulla classifica. Le due finaliste del campionato sono infatti già decise da tempo: saranno proprio i ragazzi di coach Peppe Del Fra, primi in classifica, a contendersi il titolo con la Tekno Progetti Arabona di Manoppello, seconda.

Grazie al primo posto conquistato, la Termoli Pallavolo potrà beneficiare del vantaggio del fattore campo: tre delle cinque eventuali gare di finale si giocheranno al PalaSabetta, a partire da gara 1 di domenica prossima.

Quella di stasera sarà quindi una gara senza pressioni, in cui la squadra termolese effettuerà un ampio turnover, concedendo riposo ai titolari e dando spazio alle seconde linee, in vista dell’importante finale. Anche un’eventuale sconfitta non intaccherà minimamente il percorso netto e brillante compiuto finora.

Michele Trombetta