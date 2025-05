Under 19 volley maschile: lo scudetto si giocherà nel basso Molise

TERMOLI. Dal 13 al 18 maggio il Basso Molise si trasformerà nel cuore pulsante della pallavolo giovanile italiana: Termoli, Montenero di Bisaccia e Larino ospiteranno infatti le Finali Nazionali Under 19 maschili, un evento attesissimo che porterà in regione 27 delle migliori formazioni del panorama nazionale.

L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina, alle ore 10.30, presso la Torretta Belvedere del Borgo Antico di Termoli, sede dell’Assessorato al Turismo, Cultura e Sport. Con la presenza del presidente Fipav Gennaro Niro e i rappresentanti delle amministrazioni dei paesi coinvolti nella manifestazione Termoli, Montenero e Larino, oltre alla presenza della Presidente del Comitato Paralimpico Molisana Donatella Perrella.

Cinque gli impianti coinvolti: a Termoli si giocherà al PalaSabetta e alla palestra “Pace” in contrada Difesa Grande, mentre a Montenero le partite si terranno al Palasport cittadino.

A Larino, invece, i match saranno divisi tra la palestra della Scuola Media “Magliano” e il Palasport “Santa Chiara”.

Le 27 squadre partecipanti si sfideranno in due fasi. La prima, tra martedì 13 e mercoledì 14 maggio, vedrà impegnate 20 formazioni divise in cinque gironi da quattro squadre ciascuno. Le gare si disputeranno di mattina (ore 9.00 e 10.30) e nel pomeriggio (15.30 e 17.00). Solo le vincitrici dei gironi accederanno alla seconda fase.

A partire da giovedì 15 maggio entreranno in gioco le sette squadre già qualificate di diritto (vincitrici dei tornei regionali delle zone più alte del ranking) e le cinque promosse dalla prima fase. Saranno divise in quattro nuovi gironi da tre squadre ciascuno, con partite giovedì e venerdì. Da qui, le migliori passeranno ai quarti di finale e poi alle semifinali e finali.

Il gran finale è previsto per domenica 18 maggio alle ore 11 al PalaSabetta, dove sarà assegnato lo scudetto di categoria.

Tra le partecipanti spiccano nomi noti nel volley giovanile come Vero Volley Monza, Modena Volley, Itas Trentino, Sir Perugia, Tonno Callipo Vibo Valentia e la locale Termoli Pallavolo, inserita nel girone A insieme a Diavoli Rosa Brugherio, Itas Trentino e Sir Perugia.

Le cerimonie di premiazione saranno tre: mercoledì mattina per le eliminate nella prima fase, sabato sera a Montenero di Bisaccia per le classificate dal 9° al 12° posto – prima del concerto degli Zero Assoluto, evento collaterale alla manifestazione – e domenica mattina al termine della finalissima, quando sarà premiato il podio e assegnato il titolo nazionale.

Una manifestazione che unisce sport, turismo e territorio, confermando il Basso Molise come terra accogliente e perfetta per grandi eventi giovanili.

Michele Trombetta