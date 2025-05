Volley: Supercoppa del Sud, prima giornata all’insegna dei 2-0

CAMPOBASSO. Una prima giornata all’insegna dei due a zero. È quella vissuta in occasione della seconda edizione della ‘Supercoppa del Sud’, ospitata a Campobasso ed organizzata dal comitato regionale della Fipav Molise con la conclusione prevista per la giornata odierna.

Al maschile, nel novero della poule ‘A’, il Crotone ha dovuto cedere per 2-0 sia al Matera che al Santa Teresa di Riva e sarà proprio la sfida tra lucani ed isolani, questa mattina, alle 9.30 sul parquet del PalaVazzieri a definire una delle due finaliste al PalaIpia alle ore 17. L’altra uscirà dall’unico match della poule B che, sempre al PalaVazzieri dalle ore 10.30, metterà di fronte Termoli e Casarano, avendo il sestetto rappresentante la Campania rinunciato all’evento.

Al femminile, invece, Polizia Municipale Potenza e le padrone di casa della Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso terminano all’altezza della prima giornata la loro avventura.

Nella poule A le biancazzurre di Maniscalco hanno ceduto per 2-0 sia alle calabresi della Todo Sport, che alle siciliane dello Zafferana Etnea. Nella poule B, invece, per le lucane stop per 2-0 sia con l’Asd Pallavolo Pozzuoli che con il Capurso.

Alle 10, in contemporanea, al PalaIpia ci sarà Todo Sport contro Zafferana e al ‘Galanti’, invece, Asd Pallavolo Pozzuoli-Capurso con le vincenti che proseguiranno nel loro percorso. La finale su questo fronte, sarà sempre al PalaIpia alle ore 15 con tutte le gare al meglio dei due set su tre col terzo parziale ai 25 e con vantaggi in caso di 24 pari.

SECONDA SUPERCOPPA DEL SUD

TORNEO MASCHILE

Girone A

Matera-Crotone 2-0, Santa Teresa di Riva-Crotone 2-0.

LA CLASSIFICA: Matera e Santa Teresa di Riva 3; Crotone* 0.

(*= Crotone una partita in più, già eliminato)

PARTITA DA DISPUTARE (01/05/2025, ore 9.30): Matera-Santa Teresa di Riva

Girone B

Termoli-Casarano (ore 10.30)

TORNEO FEMMINILE

Girone A

PM Potenza-Asd Pallavolo Pozzuoli 0-2, Orsa Capurso-PM Potenza 2-0.

LA CLASSIFICA: Orsa Capurso ed Asd Pallavolo Pozzuoli 3; PM Pontenza* 0.

(*= PM Potenza una partita in più, già eliminato)

PARTITA DA DISPUTARE (01/05/2025, ore 10): Orsa Capurso-Asd Pallavolo Pozzuoli

Girone A

Todo Sport-Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso 2-0, Zafferana Etnea-Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso 2-0.

LA CLASSIFICA: Todo Sport e Zafferana Etnea 3; Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso* 0.

(*= Fisio Pro Nuova Pallavolo Campobasso una partita in più, già eliminata)

PARTITA DA DISPUTARE (01/05/2025, ore 10): Todo Sport-Zafferana Etnea