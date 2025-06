Amazzoni e cavalieri molisani protagonisti nel Lazio

CAMPOBASSO. Grande successo per i cavalieri e le amazzoni della Fise Molise che dal 29 maggio al 1^ giugno hanno partecipato ai Campionati regionali presso l’Hermada Equestrian Center, ospiti del Comitato Regionale Lazio.

Qui i risultati:

Criterium 1° Grado Molise

Campione regionale: Flavio De Bellonia su Irish Coffee dei Trulli

Seguono nella classifica: Niccolò Miceli Palladino su Kenzo

Karola Vignale su Quito

Trofeo 1° Grado Molise

Campione regionale: Martino Cocca su Eros W

Seguono nella classifica: Laura Praitano su Darkor

Giada Moffa su Limorett

Campionato Brevetti Molise

Campionessa regionale: Naomi Felice su I-FD Stable

Seguono nella classifica: Lorenza Lombardi su Cloony F

Arianna Cocca su Janneke J

Criterium Brevetti

Campionessa regionale: Camilla Neri su Ebano G

Seguono nella classifica: Emanuele Ponticelli su Incantu

Natalia Valerio su Csenge

Trofeo Lb80

Campionessa regionale: Giorgia Renzi su Sherkahn de la Chatre

Seguono nella classifica: Ludovica Ruggiero su Aqua

Francesca Esther Napoletano su Annuccia

“Ringraziamo per l’eccellente accoglienza e la squisita ospitalità l’Hermada Equestrian Center e il Comitato Lazio nella persona del Presidente Carlo Nepi. Un grazie speciale anche alla Half che accompagna con fiducia i nostri ragazzi del Team Molise, e congratulazioni ai tecnici, agli ufficiali di gara, alla segreteria, al cerimoniale per la professionalità espressa. Un grazie sentito va agli istruttori molisani Angela Palladino della Cassandra Equitazione di Campodipietra, Michele Ruscitto della Ippoform di Campobasso e Sara Battista della Scuderia del Sole di Isernia per il loro impegno quotidiano, ai loro allievi per la partecipazione e la grinta e, come sempre, ai genitori che sostengono il movimento sportivo equestre con sacrificio e dedizione.” – le parole della presidente delegata Fise Molise, Laura Praitano.