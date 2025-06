Arcieri del Mare tra frecce e medaglie: un tiro perfetto verso la Coppa Italia

TERMOLI. Giornata ricca di emozioni e successi per la compagnia Arcieri del Mare di Termoli, che si è distinta al Campionato Regionale di Tiro con l’Arco, disciplina Targa, svoltosi lunedì 2 giugno presso il campo federale di Campobasso, in località Selvapiana.

L’evento, che ha visto la partecipazione dei migliori arcieri del Molise, ha confermato l’eccellente livello della società termolese, capace di lasciare il segno in diverse categorie.

A brillare su tutti è stato Pietro Campagna, che ha conquistato il 1° posto assoluto nella divisione Arco Olimpico maschile, ottenendo così l’accesso alla Coppa Italia delle Regioni, dove rappresenterà con orgoglio il Molise a livello nazionale.

Ottima anche la prestazione di Guido Cannarsa, vincitore nella divisione Arco Nudo, che grazie al suo primo posto è stato convocato anch’egli per la Coppa Italia.

Successi importanti anche tra le giovani promesse: Rebecca Ricchezza e Samuele Carriero hanno primeggiato nella divisione Compound, mentre il veterano Maurizio Flocco ha conquistato una meritata medaglia d’oro nella stessa categoria.

I risultati ottenuti confermano il livello tecnico sempre più elevato raggiunto dagli Arcieri del Mare, una realtà ormai consolidata nel panorama sportivo molisano, anche grazie al prezioso lavoro del tecnico Antonio D’Agata.

Le eccellenti prestazioni rappresentano non solo un motivo d’orgoglio per la società, ma anche un segnale positivo per l’intero movimento arcieristico regionale.

Ora l’attenzione si sposta sulla fase nazionale: gli atleti termolesi cercheranno di portare in alto i colori del Molise alla Coppa Italia delle Regioni, in programma a Venaria Reale dal 27 al 29 giugno.