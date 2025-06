Bocce, l’8 giugno 90 atleti per il 40° Trofeo Città di Termoli

TERMOLI. Il Bocciodromo Comunale di via Asia a Termoli ospiterà domenica 8 giugno la 40^ edizione del Trofeo ‘Città di Termoli’, gara nazionale di bocce, individuale, organizzata dall’ASD Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso, società insignita della Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI nel 2021.

Una gara storica del calendario boccistico della FIB Molise, giunta alla 40^ edizione, la più longeva nel panorama dello sport delle bocce molisano, organizzata sotto l’egida della FIB Molise del presidente Giuseppe Formato.

Ancora una volta, quindi, sulla città di Termoli si accenderanno i riflettori dello sport delle bocce, dopo la gara dello scorso mese di aprile, dedicata ai due compianti Paolo e Maurizio Bobbo.

Saranno 90 gli atleti che prenderanno il via alla kermesse della società Madonna delle Grazie, suddivisi in 13 gironi eliminatori, che si disputeranno in tutti i bocciodromi della regione, a partire dalle ore 9 di domenica 8 giugno.

I 90 partecipanti sono tesserati per società molisane, abruzzesi, campane, laziali, pugliesi e con un iscritto anche del club emiliano Casalecchiese di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.

Dalle ore 15,30, le fasi finali della 40^ edizione del Trofeo ‘Città di Termoli’ al Bocciodromo Comunale di via Asia.

Intanto, alla vigilia della kermesse nazionale, l’ASD Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli ha rinnovato il Consiglio direttivo, confermando alla presidenza Gianfranco Di Fonso, col vice-presidente e segretario Tiziano Muchetti, il direttore tecnico Stefano Pellicanò, i consiglieri Nazzareno Morlacchetti e la new-entry Marco Di Carlo.