Addio a Luca Regoli: il ricordo di un ragazzo d’oro

TERMOLI. Nel rispetto di un dolore atroce subito dai familiari e nel silenzio di una tragedia, abbiamo sin qui omesso di rivelare il nome del ragazzo di 26 anni che ha perso la vita nella notte scorsa, sulla statale 16, alla guida della sua autovettura. Il cordoglio enorme social però ha fatto sì che chi lo conoscesse, inevitabilmente, ne diffondesse l’identità.

Un dramma che ha spezzato la vita di Luca Regoli, ragazzo d’oro, come ha descritto la polisportiva San Pietro.

«In memoria di Luca Regoli. Stanotte, poco prima delle 2, un tragico incidente ha portato via prematuramente Luca Regoli.

Alla guida della sua utilitaria, è uscito di strada e la vettura si è schiantata contro un manufatto in cemento, prendendo poi fuoco. Luca era uno di noi.

Cresciuto nelle giovanili della nostra Polisportiva, ha indossato con orgoglio la nostra maglia, portando in campo passione, determinazione e rispetto.

Oggi tutta la Polisportiva si stringe attorno alla sua famiglia, agli amici e a chiunque gli abbia voluto bene. Il tuo sorriso e il tuo spirito resteranno per sempre nei nostri cuori. Ciao Luca».

La comunità è stata scossa dalla perdita improvvisa e dolorosa. Luca, un ragazzo solare, educato e rispettoso, ha lasciato un segno profondo in coloro che lo hanno conosciuto. Le testimonianze che arrivano da amici, colleghi e conoscenti raccontano di un giovane dal cuore grande, sempre sorridente e disponibile.

Silvio Campofredano lo ricorda con affetto: “Luca… un ragazzo d’oro, educato, rispettoso, solare. Che la terra ti sia lieve. R.I.P. Condoglianze alla famiglia.”

Barbara Luciani gli dedica una preghiera: “L’eterno riposo dona lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposa in pace. Amen.”

Emanuela Pannitto, sua collega, sottolinea la sua gentilezza e rispetto: “Collega rispettoso… Educatissimo… R.I.P. Luca”

Francesco Olivieri ricorda i momenti dell’infanzia condivisi con Luca: “Una brutta notizia… una tragedia. Luca, ti dico la verità, sono anni che non ti vedevo… Ma non posso scordare quegli anni, quando eravamo bambini. Avevi una grande passione per il calcio… Quante partite, quante sudate, quante litigate e quante ginocchia sbucciate giù in quel campetto di cemento… Davvero un bravissimo ragazzo. Non è giusto… Vanno via sempre i migliori. Ciao Luca, riposa in pace.”

Un dolore profondo emerge anche dalle parole di Graziella Usai, incredula per la sua scomparsa: “Non posso credere che sia Luca, non ci sono parole che possano alleviare un dolore così grande. Sono vicina ad Anna Rita e Adriano.”

Massimo Scorzelli lo ricorda con affetto: “Senza parole, ragazzo sempre sorridente, gentile ed educato! R.I.P. Luca”.

La sua assenza lascerà un grande vuoto, ma il suo ricordo vivrà nei cuori di chi lo ha amato. Luca sarà sempre ricordato per la sua bontà, la sua gentilezza e il suo sorriso sincero. Oggi, la comunità si stringe attorno alla sua famiglia, portando avanti il suo ricordo con amore e rispetto.