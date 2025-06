Atti vandalici e comportamenti assurdi persino sul Trenino Dotto

TERMOLI. Nelle serate dal 12 al 15 giugno 2025, il servizio turistico del Trenino Dotto di Termoli, regolarmente in funzione dalle 19:00 alle 00:30, è stato teatro di gravi episodi di vandalismo che hanno messo a rischio la sicurezza di passeggeri, operatori e utenti della strada. La denuncia arriva dalla Uiltrasporti Molise, che ha sollecitato un intervento immediato delle autorità competenti per ristabilire l’ordine e garantire la tranquillità del servizio.

Gli episodi, segnalati a partire dalle 22:00, hanno visto un gruppo di individui compiere azioni altamente pericolose e irresponsabili. I fatti documentati comprendono salti in corsa da e verso il veicolo, apertura degli sportelli durante la marcia, attraversamento delle carrozze passando per il tetto del trenino, sovraffollamento della carrozza di coda con conseguente pericolo per la stabilità del veicolo e per i passeggeri a bordo. Inoltre, si sono registrati casi di manomissione degli estintori, rimossi dalle loro sedi durante il tragitto, e addirittura tentativi di disconnessione della carrozza finale mediante interventi sull’impianto frenante. A peggiorare la situazione, l’esplosione di petardi ha contribuito a creare un clima di forte tensione.

Nonostante il personale di bordo abbia prontamente segnalato la situazione alle forze dell’ordine e abbia cercato di ammonire verbalmente i responsabili, gli episodi di vandalismo sono proseguiti indisturbati, senza provvedimenti restrittivi concreti per arginare il problema. La Uiltrasporti Molise evidenzia come questa mancanza di intervento abbia lasciato il personale del trasporto pubblico in una posizione di grave difficoltà, costretto a fronteggiare eventi pericolosi con l’unico strumento dell’immobilità forzata, che ha inevitabilmente causato disservizi e alimentato il senso di insicurezza tra i viaggiatori.

La preoccupazione cresce in vista dell’imminente stagione turistica, durante la quale Termoli si prepara ad accogliere migliaia di visitatori. Episodi di tale gravità rischiano di danneggiare l’immagine della città, compromettendo la sicurezza pubblica e l’attrattività del territorio. Per questo motivo, la Uiltrasporti Molise chiede interventi urgenti e mirati da parte delle autorità preposte.

Le richieste avanzate dall’organizzazione sindacale includono:

Un immediato intervento per garantire l’ordine e la sicurezza a bordo del servizio turistico.

L’attuazione di un piano coordinato di prevenzione e presidio delle aree sensibili, con particolare attenzione alle ore serali.

“La sicurezza non è negoziabile”, afferma Nicola Gabriele Scafa, coordinatore provinciale della Uiltrasporti Molise. “Sia il personale del trasporto pubblico che i passeggeri hanno diritto a viaggiare in condizioni di serenità e sicurezza. È necessario un intervento deciso per evitare conseguenze ancora più gravi.”

Ora si attende una risposta concreta da parte delle istituzioni per evitare che simili episodi possano ripetersi, garantendo protezione agli operatori del servizio turistico e ai cittadini. La Uiltrasporti Molise ribadisce la propria determinazione nel difendere i diritti dei lavoratori del trasporto e la sicurezza collettiva, auspicando un intervento tempestivo che riporti la situazione sotto controllo.