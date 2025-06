Ci risiamo, borseggi di zaini sotto gli ombrelloni

TERMOLI. Sarà venerdì 13 a portare sfiga? No, è chi vuole procurarsi da vivere creando danni agli altri, arrecando tensione, agitazione e sottraendo beni. Una famiglia di Termoli in grande stato di preoccupazione, dopo il furto subito nel pomeriggio di oggi in un lido balneare del lungomare Nord. Il classico giro sotto l’ombrellone, dove c’era un ragazzo che aveva con sé, nello zaino predato, anche le chiavi di casa con l’indirizzo scritto e questo ha creato davvero il panico.

La madre dell’adolescente ha subito contattato i Carabinieri e ora la sua paura più grande è che possa trovarsi i ladri in casa.

Può darsi che nel borseggio balneare ci siano state anche altre vittime, ma come già avvenuto per i furti d’auto in sosta davanti ai lidi, questo è l’altro rovescio della medaglia di una esigenza di sicurezza che deve diventare uno degli obiettivi da centrare, assolutamente.

La richiesta, pressante, è quella di aumentare la sorveglianza.