TERMOLI. Allarme femminicidi e violenza tra i giovani: un fenomeno che scuote le coscienze e chiede risposte urgenti. L’ultimo caso, quello della giovane Martina Carbonato, ha colpito profondamente l’opinione pubblica, riportando al centro dell’attenzione una realtà che, in verità, non ha mai smesso di essere sotto i riflettori. Ma i riflettori da soli non bastano. Serve un impegno più profondo, strutturato e continuo. Ne parliamo con il dottor Nicola Malorni.