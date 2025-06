Estate a Termoli, scarica l’App più completa di sempre!

TERMOLI. Con l’arrivo dell’estate 2025, Termoli si prepara ad accogliere migliaia di turisti e a offrire a ospiti e residenti un lungo periodo ricco di eventi, servizi e novità.

Per vivere tutto questo, torna Estate a Termoli, l’app dell’estate termolese, giunta quest’anno alla terza edizione.

L’app Estate a Termoli accompagna cittadini e turisti nel periodo più vivo dell’anno; una vera e propria compagna di viaggio per l’organizzazione delle giornate estive, semplice da consultare e completamente gratuita.

Un progetto digitale sempre più completo, pensato da TermoliOnLine.it, per offrire informazioni, servizi e contenuti multimediali utili per vivere Termoli e il suo litorale in modo comodo, aggiornato e coinvolgente.

Dopo le prime due edizioni, Estate a Termoli torna con una veste grafica rinnovata, funzionalità potenziate e tante novità interattive, per un’esperienza ancora più ricca e su misura.

L’app racchiude al suo interno un’ampia gamma di funzionalità:

Calendario completo degli eventi

Ristoranti, pizzerie, bar e locali

Spiagge e stabilimenti

Orari dei collegamenti marittimi per le Isole Tremiti

Mappa interattiva punti d’interesse

Rubrica “Cosa fare oggi”

Notizie in tempo reale

Una delle grandi novità del 2025 è la sezione dedicata alla scoperta delle bellezze della città raccontate ora anche attraverso podcast originali che narrano storie, curiosità e leggende legate a Termoli.

Basterà cliccare sull’icona accanto al punto d’interesse e.… farsi trasportare dai racconti audio!

Per offrire un’esperienza ancora più personalizzata, da quest’anno l’app integra anche un assistente virtuale basato su ChatGPT, in grado di rispondere in tempo reale su tutto ciò che ti viene in mente di chiedere. Un modo pratico e immediato per avere una guida turistica sempre con sé.

Inoltre, anche quest’anno, l’app apre le porte alla partecipazione attiva degli utenti. Attraverso una sezione dedicata, sarà possibile inviare foto e video della propria estate a Termoli, che potranno essere selezionati per essere pubblicati all’interno dell’app stessa. Un modo per condividere emozioni, scorci e momenti speciali, diventando protagonisti dell’estate termolese.

Estate a Termoli è un progetto realizzato grazie a tutte le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e con la collaborazione del Comune di Termoli.

“La nostra app non è solo una guida turistica, ma un modo concreto per valorizzare ciò che Termoli ha da offrire, rendendo tutto accessibile, coinvolgente e sempre aggiornato.”

Estate a Termoli è già disponibile per il download gratuito su Google Play Store e Apple App Store. Una volta installata può essere consultata in qualsiasi momento.

Che tu sia un turista in cerca di relax o un termolese curioso di scoprire tutte le novità, Estate a Termoli è il tuo alleato ideale per un’estate organizzata, informata e sempre connessa con il cuore pulsante della città.

Scarica l’app e inizia l’estate!!

Per scaricare l’APP Estate a Termoli clicca qui