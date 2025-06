I “pendolari Termoli-Foggia” ottengono un secondo bus dalle Ferrovie per rientrare dal lavoro

TERMOLI. Pendolari Termoli-Foggia: messa a frutto la stretta sinergia tra Comitato pendolari, Trenitalia e Regione Puglia. Nella giornata di ieri, il Comitato pendolari Termoli-Foggia, rappresentato da Daniela Marone e Giovanni Martire Liccardi, è stato convocato da remoto dall’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, e da Trenitalia, rappresentata da Mara Stano, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Termoli, Poggio Imperiale e Serracapriola. L’oggetto dell’incontro era informare i vari rappresentanti comunali che è stata accolta dalla Regione Puglia, dopo verifica di fattibilità da parte di Trenitalia, la richiesta dei pendolari Termoli-Foggia di un autobus diretto nell’orario di rientro dal lavoro.

Infatti, alle ore 17.30 gli stessi utilizzavano per rientrare a Termoli dopo una giornata di lavoro un autobus sostitutivo di Trenitalia che prevedeva tutte le fermate con un tempo di percorrenza decisamente troppo esagerato, per chi utilizza il servizio tutti i giorni, e assolutamente non equivalente a quello di un treno. Pertanto, a partire dal 15 giugno, in occasione del cambio orario estivo dei treni, sarà introdotta la nuova corsa diretta Foggia-Termoli alle ore 17.50, precisando che tale corsa sarà in aggiunta all’attuale corsa delle 17.30 con partenza da Foggia che effettua tutte le fermate.

«Ci riteniamo soddisfatti – dice Daniela Marone, presidente del Comitato pendolari Termoli-Foggia – perché siamo riusciti dopo tanti mesi a vedere riconosciuto il nostro diritto di poter viaggiare in maniera più efficiente, e ringraziamo Trenitalia e la Regione Puglia per aver dato ascolto alla nostra richiesta per un pendolarismo più agevole».