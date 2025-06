Il test dell’estate 2025: debutta l’isola pedonale estesa

TERMOLI. Da questa sera, venerdì 20 giugno, Termoli dà il via a una nuova fase di sperimentazione urbana: l’ultimo tratto di Corso Fratelli Brigida diventa area pedonale, in un test che durerà fino al 31 agosto. L’obiettivo? Valutare l’impatto della chiusura al traffico su vivibilità, mobilità e attività commerciali, in una delle zone più frequentate della città.

La pedonalizzazione sarà attiva ogni sera dalle 20 alle 3 del mattino, con un sistema a doppio filtro: il primo all’intersezione con Corso Nazionale, il secondo tra Corso Fratelli Brigida e via Frentana. Da lì in poi, solo passi e passeggiate. I residenti potranno parcheggiare nelle aree limitrofe, come Piazza Sant’Antonio, che resterà chiusa al traffico nelle ore indicate.

L’iniziativa, illustrata tempo fa in conferenza stampa dagli assessori Michele Cocomazzi ed Enrico Miele, nasce per valorizzare il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici, soprattutto in vista dell’arrivo dei turisti. Non mancano però le incognite: come reagiranno i commercianti? E i residenti? I prossimi giorni saranno decisivi per capire se la città è pronta a fare spazio a un nuovo modo di vivere il centro.

«È un primo passo verso una Termoli più accogliente e sostenibile – ha dichiarato l’assessore Cocomazzi – ma sarà fondamentale ascoltare le reazioni di chi vive e lavora in zona»

Un test, insomma, che potrebbe diventare modello. O restare un esperimento estivo.