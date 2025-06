Imu 2025: tutte le informazioni utili sulla “prima rata”

TERMOLI. Il Comune di Termoli informa i cittadini e i possessori di immobili che si avvicina una scadenza importante per quanto riguarda l’Imposta Municipale Propria (IMU) 2025. Entro il 16 giugno 2025, dovrà essere effettuato il versamento della prima rata in acconto dell’IMU dovuta per l’anno in corso. L’importo da versare corrisponde alla metà dell’imposta totale calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno precedente.

Chi deve pagare l’Imu?

Sono tenuti al pagamento dell’Imu tutti i possessori di immobili situati nel territorio comunale. Nello specifico, i soggetti passivi includono:

Il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile.

Nel caso di leasing, il locatario, per tutta la durata del contratto.

Nel caso di concessioni di aree demaniali, il concessionario.

Come si calcola la base imponibile Imu?

La base imponibile Imu varia a seconda della tipologia di immobile:

Fabbricati iscritti in catasto: Si parte dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%. A questo valore si applicano specifici moltiplicatori a seconda della categoria catastale del fabbricato: Cat. A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7: moltiplicatore 160 Cat. A/10: moltiplicatore 80 Cat. C/3, C/4, C/5: moltiplicatore 140 Cat. B: moltiplicatore 140 Cat. D (escluso D/5): moltiplicatore 65 Cat. C/1: moltiplicatore 55 Cat. D/5: moltiplicatore 80

Si parte dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%. A questo valore si applicano specifici moltiplicatori a seconda della categoria catastale del fabbricato: Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto (interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati): La base imponibile è il valore contabile, calcolato secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92.

La base imponibile è il valore contabile, calcolato secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92. Aree fabbricabili: Si considera il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/92 – nuova IMU art. 1, c. 746, L. 160/19). Il Comune stabilirà appositi valori di riferimento, puramente indicativi, che saranno disponibili sul sito internet dell’Ente.

Aliquote IMU 2025 e Detrazioni (Delibere del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2024 e n. 81 del 27/11/2024):

Di seguito le aliquote e le detrazioni applicabili:

Fabbricati classificati nel gruppo D (escluso D/10): Aliquota Comune: 3,00% (Cod. Trib. Comune: 3930) Aliquota Quota Stato: 7,60% (Cod. Trib. Stato: 3925) Aliquota totale: 10,60%

Fabbricati classificati nelle categorie A/10, gruppo B, C/1, C/3, C/4, C/5: Aliquota totale: 10,60% (Cod. Trib. Comune: 3918)

Aree Edificabili: Aliquota totale: 10,60% (Cod. Trib. Comune: 3916)

Altri fabbricati classificati nelle categorie A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7: Aliquota totale: 10,60% (Cod. Trib. Comune: 3918)

Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e pertinenze dei soggetti residenti: Aliquota totale: 6,00% (Cod. Trib. Comune: 3912) Detrazione abitazione principale: Euro 200,00, da rapportare al periodo dell’anno di destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi occupanti.

Abitazione principale (escluso A/1, A/8, A/9) e pertinenze dei soggetti residenti: ESENTI

Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10): Aliquota dell’1,00%.

Aliquota dell’1,00%. Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. A, C/2, C/6, C/7) con annotazione in catasto: Aliquota dell’1,00%.

Aliquota dell’1,00%. Beni merci (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): ESENTI (ai sensi della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019 n. 160). Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

(ai sensi della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019 n. 160). Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione. Terreni Agricoli: ESENTI

Pertinenze: Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità per ciascuna delle categorie indicate.

Casi Particolari e Riduzioni:

Residenti all’estero (Art. 1 comma 48 Legge 30/12/2020 n.178): La misura dell’IMU è ridotta della metà per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, con riferimento a una sola unità abitativa (non locata o data in comodato d’uso), posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Le pertinenze non sono comprese in questa riduzione. Resta l’obbligo della presentazione della dichiarazione.

La misura dell’IMU è ridotta della metà per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, con riferimento a una sola unità abitativa (non locata o data in comodato d’uso), posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Le pertinenze non sono comprese in questa riduzione. Resta l’obbligo della presentazione della dichiarazione. Riduzione 50% IMU (Comodato d’uso gratuito): Si applica a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l’unità come abitazione principale. Condizioni: il comodante deve essere proprietario di un solo immobile, oppure di 2 immobili (gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere l’abitazione principale del proprietario).

Si applica a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l’unità come abitazione principale. Condizioni: il comodante deve essere proprietario di un solo immobile, oppure di 2 immobili (gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere l’abitazione principale del proprietario). Riduzione IMU canone concordato (Legge 160/2019 c. 760): Riduzione al 75% per abitazioni locate a canone concordato (di cui alla Legge 9 Dicembre 1998 n.431). L’aliquota da applicare è del 10,60%.

Modalità di Calcolo e Pagamento:

Il contribuente è tenuto a provvedere al calcolo dell’IMU in “autoliquidazione”. Per facilitare questa operazione, è possibile utilizzare il servizio di calcolo online e stampa F24 disponibile sul sito: https://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi.php

Il versamento dell’imposta deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 (sezione Enti Locali).

La scadenza per la prima rata è il 16 Giugno 2025 .

. Il codice comune da indicare nel modello F24 è L113 .

. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.

L’imposta non è dovuta se l’importo per l’intero anno è inferiore ad Euro 6,00.

Dichiarazione Imu:

La dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per ulteriori informazioni:

I cittadini possono rivolgersi allo Sportello Ica-Creset Molise, situato in Via Asia 1/s, 86039 Termoli.