Incendio doloso, un’auto distrutta e l’altra danneggiata

CAMPOMARINO. Incendi dolosi di autovetture, ce ne sono stati diversi negli ultimi tempi, segnalati in diverse località del basso Molise e su cui indagano sia i Carabinieri che per l’aspetto tecnico i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso.

L’ultimo della serie, che ha coinvolto due autovetture in sosta in via Campobasso, all’uscita della località costiera, è avvenuto nella notte. Uno dei veicoli è andato letteralmente in fumo, l’altro ha subito danni parziali.

Sul posto, ovviamente, intervenuti i militari dell’Arma della compagnia di Termoli e della locale stazione, oltre alla squadra in turno del 115.