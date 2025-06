Isola pedonale: in tanti sorpresi dalla chiusura al traffico

TERMOLI. «Partita l’area pedonale, con tutte le macchine parcheggiate che non hanno tolto…» E’ quello che i residenti e non solo hanno evinto dal debutto delle restrizioni di ieri alla viabilità, che perdureranno negli ultimi due weekend di giugno e per i mesi di luglio e agosto, ogni giorno. A dire il vero, multe a parte, l’amministrazione comunale non ha avuto sentore di criticità particolari, anche se ieri sera complice l’avvio del Termoli Comics & Games, il centro era davvero popolato.

Vedremo stasera, un secondo battesimo del fuoco. Il dispositivo di chiusura è attivo dalle 20 alle 3 del mattino e il supporto della segnaletica già installata nei giorni precedenti.

Tuttavia, la realtà osservata sul campo racconta una storia più sfumata. Durante una diretta Facebook trasmessa alle 20, proprio all’orario di avvio della pedonalizzazione, numerosi automobilisti e motociclisti sono stati sorpresi a transitare nella zona interdetta, segno evidente che in molti non erano a conoscenza del provvedimento, nonostante la campagna informativa avviata nei giorni scorsi.

Il contrasto tra la percezione istituzionale e quella vissuta dai cittadini solleva interrogativi sull’efficacia della comunicazione e sulla necessità di un periodo di assestamento.

L’obiettivo è quello di migliorare la vivibilità del centro, dall’altro la sfida di coinvolgere attivamente la cittadinanza in un cambiamento che, almeno per ora, non tutti sembrano aver recepito.