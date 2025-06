L’estate inclusiva di Gianni e Piergiorgio con ‘Spiaggia Abile’ alla Pro Loco

TERMOLI. Inclusione, partecipazione e territorio: l’estate termolese si colora di impegno sociale grazie a “Spiaggia Abile”, il progetto che trasforma le spiagge in laboratori di cittadinanza attiva. L’iniziativa, avviata nei giorni scorsi, coinvolge persone con disabilità in tirocini formativi presso stabilimenti balneari e strutture turistiche, offrendo loro un’occasione concreta di crescita personale e professionale.

Piergiorgio e Gianni sono stati accolti con entusiasmo nella squadra della Pro Loco, affiancati da figure istituzionali come il vicesindaco Michele Barile e l’assessora alle Politiche sociali Mariella Vaino, a conferma di un’amministrazione comunale sempre più attenta all’inclusione. Altri tirocinanti sono già operativi presso l’Havana Club di Rio Vivo (in due oggi debuttano), Cala Sveva e il Lido Tricheco, dove Fatima si distingue per energia e partecipazione.

Gianni sarà in via Dante e Piergiorgio alla Torretta Belvedere.

Iniziative che, come “Spiaggia Abile”, raccontano una città viva, inclusiva e capace di valorizzare ogni forma di talento.

In questo clima di rinnovata vitalità, “Spiaggia Abile” diventa simbolo di un nuovo modo di fare comunità: non solo accoglienza, ma partecipazione attiva, dove ogni cittadino – con o senza disabilità – può sentirsi parte di un progetto collettivo. Un’estate che non si limita al relax, ma che costruisce legami, opportunità e consapevolezza.

Partiti anche i lavori per attrezzare il tratto di spiaggia accessibile.