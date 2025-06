Martedì pomeriggio i funerali di Francesco Marinaro, la Procura rinuncia all’autopsia

VASTO. Si terranno domani pomeriggio, martedì 17 giugno, alle ore 17, nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto, i funerali di Francesco Marinaro, il 40enne tragicamente scomparso domenica pomeriggio a seguito di un incidente stradale avvenuto sul viadotto Histonium. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un muro.

Francesco lascia nel dolore la moglie Elvira, i figli Giuseppe, Flavio e Alessandro, la madre Morena, il padre Giuseppe, il fratello Silvio, insieme a Gilda e Vincenzo.

La salma si trova attualmente presso l’obitorio del cimitero di Vasto.