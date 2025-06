Molise Pride a Termoli, i giovani del M5S: parteciperemo con determinazione

TERMOLI. Manca meno di un mese, ormai, al Molise Pride del 26 luglio, a Termoli. Dopo l’intervento di Patrizia Manzo, arrivano le parole di Carlo Marolla, referente Giovani M5S Termoli:

«Il Network Giovani Molise, che coordinerò in questo evento, parteciperà con determinazione. Non possiamo e non vogliamo restare indifferenti davanti a una realtà che ancora oggi emargina, discrimina e colpevolizza chi ama in modo libero, chi esprime un’identità che sfugge alle gabbie morali imposte.

Nel nostro Molise, ancora segnato da omotransfobia diffusa e taciuta, camminare al Pride significa dare voce a chi viene umiliato nei corridoi delle scuole, discriminato nei luoghi di lavoro, cacciato da casa per la sola “colpa” di essere sé stesso. È un’occasione per denunciare l’arretratezza culturale che condanna l’amore e premia l’odio.

Saremo presenti, fieri e determinati, perché crediamo in un Molise diverso: libero, giusto, accogliente. E continueremo a lottare finché nessuno dovrà più giustificarsi per chi è o per chi ama».