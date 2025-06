Nel tunnel dell’inciviltà, gli imbecilli a tempo pieno

TERMOLI. Sta diventando una battaglia contro i mulini a vento quella per imporre comportamenti civili a Termoli, specie sull’abbandono dei rifiuti. Non c’è angolo della città che non sia deturpato da rifiuti, buste di immondizia, cumuli di materiale, lasciati in barba a ogni regola.

Ci sono, poi, luoghi ‘sensibili’, dove in modo ricorrente, nonostante l’azione di controllo da parte delle autorità competente, come le guardie ecologiche del Congeav, si professa l’abusivismo in modo seriale.

Non bastano prevenzione e repressione, evidentemente, perché il comportamento di coloro che trattano il territorio come fosse un pezzo di una discarica a cielo aperto – si fa per dire – è da stangare nell’animo.

Ritroviamo ancora rifiuti e materiale ingombrante portato con mezzi propri dall’imbecille di turno, nella galleria di via Lissa, che collega le zone di Colle Macchiuzzo e San Pietro, in via Adige.

Quante volte l’abbiamo denunciato? Beh, si continua imperterriti.

Invochiamo una rivoluzione culturale, ma dobbiamo ammettere che l’impresa è ardua, se non addirittura improba.

Per questo, occorre che le istituzioni inaspriscano le sanzioni e amplino la capacità di monitoraggio e intervento, senza lasciare alla speranza di una redenzione l’arbitrio libero di un rispetto del territorio.

Oltretutto, in quel luogo, transitando veicoli, si causano pericoli anche alla circolazione, ingombrando la sede stradale in questo modo barbaro.

Emanuele Bracone