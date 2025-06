Nuove sanzioni per le violazioni ambientali in città

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha recentemente approvato un’importante delibera per aggiornare le sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia ambientale. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale il 27 maggio 2025, con l’obiettivo di rendere più efficace il sistema sanzionatorio e garantire il rispetto delle normative sulla gestione dei rifiuti.

Un provvedimento per maggiore efficienza

La delibera revoca le disposizioni precedenti e introduce nuovi importi per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni, in conformità con l’articolo 16 della Legge 689/1981. Inoltre, stabilisce criteri più chiari per la definizione delle sanzioni in caso di ingiunzione di pagamento o archiviazione, con l’intento di ridurre il rischio di contenziosi e migliorare la trasparenza amministrativa.

La Polizia municipale al centro dell’iter amministrativo

Un altro punto chiave del provvedimento è l’assegnazione della responsabilità unica del procedimento sanzionatorio alla Polizia Municipale, che avrà il compito di gestire l’intero iter fino all’emanazione dell’atto finale. Questo cambiamento mira a semplificare e ottimizzare il flusso di lavoro interno, evitando frammentazioni che rallentano l’azione amministrativa.

Un passo avanti per la gestione ambientale

La delibera è stata approvata all’unanimità dalla Giunta Comunale e resa immediatamente esecutiva. Il provvedimento è stato trasmesso ai vari settori competenti, tra cui il Comando di Polizia Municipale, il Settore Ambiente e il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, per garantire una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Con questa iniziativa, il Comune di Termoli punta a rafforzare il rispetto delle norme ambientali e a migliorare la gestione dei rifiuti, promuovendo una maggiore consapevolezza tra i cittadini e un sistema più efficace di controllo e sanzioni.