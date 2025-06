Previsioni azzeccate: arriva il maltempo e spazza la costa

TERMOLI. Le previsioni avevano preconizzato maltempo nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, e così è stato, intorno alle 17 il quadro climatico è mutato ed è arrivata una ondata di pioggia battente che ha spazzato via buona parte del territorio, sulla costa e nell’hinterland.

Al momento, segnalazioni di grossi disagi ancora non si registrano, ma il lungomare Nord ha visto già alcuni lidi allagati, negli spazi esterni, col fuggi fuggi dalla spiaggia. Quasi 8 i millimetri caduti in poco tempo, con un rateo di oltre 44/orari come intensità. Temperatura che si è abbassata di colpo di almeno 6 gradi, rispetto alla media pomeridiana, dopo un picco di 32 della mattinata.