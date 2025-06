«Responsabilità e impegno per conservare la Bandiera Blu»

TERMOLI. Per il terzo anno consecutivo, Termoli conquista la Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località costiere che si distinguono per la qualità ambientale, la gestione sostenibile e i servizi offerti ai cittadini e ai turisti.

Un risultato che conferma il percorso virtuoso intrapreso dall’amministrazione comunale, che anche quest’anno ha centrato gli standard richiesti, in particolare quelli legati alla sostenibilità. Un risultato tutt’altro che scontato, come ha sottolineato il sindaco Nico Balice: “Ne andiamo orgogliosi perché quest’anno c’è stato un cambio di passo. La sostenibilità era il criterio guida e Termoli ha dimostrato di essere all’altezza”.

Il processo per ottenere la Bandiera Blu è articolato, con l’obbligo di fornire dati aggiornati e risposte tecnicamente accurate su una vasta gamma di indicatori: dalla qualità delle acque ai sistemi di raccolta dei rifiuti, dall’accessibilità delle spiagge alla presenza di servizi e attività di educazione ambientale.

Termoli ha superato anche questa sfida, confermando la solidità del lavoro avviato negli anni precedenti. Il riconoscimento rappresenta non solo una conferma della qualità ambientale della costa, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada della responsabilità e dell’innovazione nella gestione del territorio.

Prima dell’inizio della stagione estiva, l’amministrazione ha dovuto affrontare anche alcune criticità, tra cui la presenza di detriti naturali – come tronchi e materiale portato dal mare – su diverse spiagge libere. Fenomeni che, complice l’arrivo anticipato dei bagnanti già a inizio giugno, hanno richiesto interventi straordinari di pulizia e sistemazione.

Oggi, però, la città si presenta pronta e accogliente, con un litorale che rispetta i criteri richiesti e continua a migliorare in termini di servizi e tutela ambientale.

La Bandiera Blu 2025 è dunque un riconoscimento che dà continuità a un impegno costante, rendendo Termoli sempre più protagonista tra le eccellenze costiere italiane.