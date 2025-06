Rio Vivo: lavori in corso per un volto più turistico

TERMOLI. Comincia ad assumere un volto più decoroso anche quella parte di Rio Vivo che diventerà l’innesto della ciclovia adriatica, progetto su cui si punta molto nel solco dello sviluppo di un turismo sostenibile.

Lavori di rimozione della vegetazione spontanea che per troppo tempo aveva reso quasi selvaggia l’intera area, che prelude anche all’accesso degli stabilimenti balneari e su cui sono in via di realizzazione anche altre opere che si connetteranno come un mosaico nel tessuto cittadino, con porto turistico e parco comunale a poca distanza, solo per citarne alcuni.

Sono gli elementi di decoro urbano a lungo inseguiti e che perseguendoli, migliorano l’immagine di una località a vocazione turistica, che proprio su Rio Vivo e la zona di Marinelle dovrebbe avere una spiccata propensione all’accoglienza e magari anche nuove destinazioni, per valorizzare un comprensorio pregiato.