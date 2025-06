Riqualificazione urbana, De Francesco Costruzioni va al Tar: illegittima la nuova gara d’appalto del Comune

TERMOLI. Il Consiglio comunale di Termoli ha discusso l’interpellanza relativa alla “Nuova procedura di gara e stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dell’area Pozzo Dolce – Piazza Sant’Antonio”. La società De Francesco Costruzioni ritiene opportuno informare che il Comune di Termoli non ha risposto all’atto stragiudiziale di significazione e diffida ad adempiere e conseguentemente ha provveduto ad attivare le azioni legali per l’esecuzione forzata del contratto.

Inoltre, ha provveduto alla segnalazione alla Corte dei conti per danno erariale, a fare denuncia penale per rifiuto d’atti d’ufficio e a richiedere il risarcimento danni a seguito della mancata risposta da parte del Comune di Termoli. Ha inoltre fatto ricorso al Tar contro la decisione del Comune di Termoli di pubblicare un nuovo appalto per la riqualificazione urbana di Pozzo Dolce – Piazza Sant’Antonio.

Il Comune di Termoli ha, infatti, appaltato i 5 milioni di euro di finanziamento pubblico senza ottenere l’autorizzazione alla rimodulazione del finanziamento del PNRR da parte del Ministero e disapplicando la procedura che prevede l’obbligo di perfezionare preventivamente l’atto di revoca di pubblica utilità relativo al Project Financing che la De Francesco Costruzioni si è legittimamente aggiudicato.

In sostanza, il Comune di Termoli ha invertito gli atti dell’inter amministrativo che richiedono prima l’inizio della revoca di pubblica utilità e poi, solo una volta perfezionato, danno la possibilità di procedere con un nuovo appalto. La De Francesco Costruzioni aveva per legge 60 giorni di tempo per opporsi alla procedura. Con il ricorso davanti al Tar, di fatto, il nuovo appalto sarà dichiarato illegittimo.

La scelta del Comune produce un duplice effetto: la perdita immediata di 9 milioni di euro di investimenti privati e lo stralcio di tutte le opere che caratterizzavano il progetto di riqualificazione urbana del centro cittadino: il nuovo appalto non prevede né la sala polifunzionale da 850 posti a sedere, né il parcheggio interrato multi-piano di 600 posti.

Di fatto si realizzerà uno scavo in piazza San’Antonio con grande disagio per la comunità, solo per trasferire gli attuali 100 parcheggi dal livello stradale a quello interrato. Infine, c’è il rischio concreto che la comunità perda anche i 5 milioni di euro di finanziamento pubblico.

De Francesco: un ricorso per difendere i diritti dell’impresa e della città

“Sul piano del diritto la nostra società in tutte le sedi preposte cercherà di tutelare i propri legittimi interessi e richiederà che la giustizia si pronunci sulla correttezza degli atti amministrativi prodotti dagli organi politici e tecnici del Comune di Termoli, che in modo palese ledono gravemente i diritti acquisiti dalla nostra impresa.

Allo stesso tempo, come cittadino che vive la città, sento il dovere di svolgere delle riflessioni ad alta voce. Come si può decidere l’annullamento di una procedura perfezionata, consapevoli di perdere 9 milioni di euro di investimento privato, di perdere infrastrutture fondamentali per il futuro turistico, economico e culturale della città come un vero parcheggio interrato multi-piano con 600 posti auto e box privati e un vero Auditorium?

Ma soprattutto, come si può procedere in un modo così azzardato dal punto di vista amministrativo che mette chiaramente a rischio anche il finanziamento pubblico?

Questa scelta costerà cara alla città: perdita di soldi pubblici, di investimenti privati e di opere essenziali per il suo sviluppo economico e urbanistico.

La giustizia verificherà le responsabilità degli esponenti politici e dei tecnici che l’hanno intrapresa, quantificando l’eventuale risarcimento economico per i danni erariali prodotti e decidendo se ci sono profili penali per l’inadempimento ai doveri d’ufficio compiuti”.