Rubano auto in città e fuggono, tre minori arrestati dai Carabinieri

TERMOLI. Nuova serie di arresti per furti d’auto, effettuati dai Carabinieri della compagnia di Termoli.

Un’operazione rapida e risolutiva dei Carabinieri del N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli ha portato all’arresto in flagranza di tre minorenni, tutti residenti in provincia di Foggia, sorpresi mentre tentavano di fuggire dopo aver rubato un’autovettura nel centro cittadino.

Il colpo e l’inseguimento

I tre giovani, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, sono stati intercettati dai militari subito dopo essersi impossessati di una Fiat Panda parcheggiata in una via pubblica. Alla vista della pattuglia, hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati prontamente bloccati.

Le indagini lampo hanno permesso di accertare che i ragazzi erano giunti a Termoli a bordo di un’altra auto rubata: una Fiat 500 sottratta poche ore prima a Foggia. All’interno di entrambi i veicoli, i Carabinieri hanno rinvenuto chiavi alterate inserite nei nottolini di accensione, poi sottoposte a sequestro penale.

I reati contestati

I tre minorenni sono stati arrestati e tradotti agli arresti domiciliari. Sono accusati di:

Concorso in furto aggravato

Ricettazione

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Uno dei giovani è stato inoltre deferito per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, per aver rivolto frasi offensive e intimidatorie a un militare all’interno della caserma.

Le misure cautelari

Durante l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Campobasso, gli arresti sono stati ritenuti legittimi. Per uno dei ragazzi è stata confermata la misura degli arresti domiciliari, mentre agli altri due è stato imposto l’obbligo di permanenza notturna nelle rispettive abitazioni.

Le due auto rubate sono state restituite ai legittimi proprietari dopo gli accertamenti di rito.

L’operazione conferma l’importanza della presenza costante dell’Arma dei Carabinieri sul territorio, soprattutto nella prevenzione dei reati contro il patrimonio, spesso commessi da soggetti giovanissimi. Il Comando Provinciale di Campobasso ha ribadito che le attività di controllo proseguiranno senza sosta, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.