Schianto fatale in moto a Vasto, muore l’imprenditore 41enne Francesco Marinaro

VASTO-TERMOLI. Un violento schianto nel pomeriggio di ieri ha spezzato la vita di Francesco Marinaro, 41 anni, motociclista originario di San Giovanni Rotondo, ma da tempo residente a Vasto, dove gestiva un’attività di proprietà di una ditta di Termoli, intestataria della moto con cui è avvenuto il fatale incidente, intorno alle ore 15 sul viadotto Histonium, in direzione Marina, quando l’uomo ha perso improvvisamente il controllo della sua Yamaha Tracer finendo contro un muro di contenimento. Un impatto tremendo, che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi in pochi minuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia locale, che ha provveduto a effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per Marinaro non c’è stato nulla da fare. È spirato poco dopo l’impatto, a causa delle gravi lesioni riportate.

Nelle ore successive, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire le cause dell’incidente. La Procura di Vasto ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale clinicizzato di Chieti.

Francesco Marinaro era molto conosciuto nella zona. Lavorava insieme alla famiglia presso il mobilificio “Mondo Stock” nella zona industriale di Punta Penna, ed era padre di tre figli.

Il fratello della vittima, noto in città per il suo impegno nel mondo dello sport e in particolare nel basket locale, è legato alla storia della Vasto Basket, dove ha militato per diversi anni, così come a Termoli, dove è stato il capitano dell’Air Basket Italiangas negli ultimi anni.

Sui social, nelle ultime ore, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, mentre si attende di conoscere la data delle esequie, che verranno fissate dopo l’autopsia.