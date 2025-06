Scontro sulla Bifernina: morto il conducente del Fiorino

TERMOLI. È deceduto presso l’ospedale San Timoteo di Termoli il conducente del Fiorino coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nella prima mattinata del 19 giugno scorso al km 69 della statale Bifernina, nel tratto vicino alla ex Coteb.

Nella mattinata del 19 giugno, intorno alle 7, il Fiorino si è scontrato frontalmente con un Suv. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino, il personale del 118 Molise, i Vigili del Fuoco di Termoli e gli operai dell’Anas. I Vigili del Fuoco avevano dovuto liberare alcune persone rimaste intrappolate nei veicoli coinvolti, che erano poi state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Il conducente del Fiorino, trasportato d’urgenza in ospedale, è spirato a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto, mentre il conducente del Suv è ancora ricoverato in rianimazione presso il Cardarelli di Campobasso.

Lascia la moglie e due figli.



Il ricordo del sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes

«Con profondo dolore e tristezza, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai familiari di Mario, giovane concittadino che ci ha lasciato troppo prematuramente. La sua scomparsa rattrista profondamente l’intera comunità. Mario era conosciuto da tutti noi per la sua gentilezza, disponibilità e spirito di servizio. Sempre pronto ad aiutare gli altri, ha dimostrato un amore sincero per il suo paese e per le persone che lo abitano.

In questo momento di profondo dolore, ci uniamo alla sua famiglia e ai suoi amici, per onorarne la memoria. La sua luce continuerà a brillare nei nostri cuori e nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Esprimo la mia più sentita solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica notizia.

Con affetto e rispetto», il sindaco Giorgio Manes e l’amministrazione comunale