Sosta e circolazione nel centro: tutte le novità

TERMOLI. Annunciate in parte anche nella conferenza stampa sulla pedonalizzazione della parte iniziale del secondo corso, che va dall’incrocio con via Roma a quello di via Frentana, numerose sono le novità che riguardano il centro urbano, a Termoli.

La Giunta Comunale di Termoli ha deciso di intervenire sulla regolamentazione dell’area pedonale del centro urbano, introducendo modifiche importanti rispetto alla precedente delibera del 2016. L’obiettivo è chiaro: aumentare la sicurezza e migliorare l’organizzazione degli spazi cittadini, garantendo una fruizione più ordinata delle aree a traffico limitato.

Il sindaco Nico Balice, insieme agli assessori presenti alla seduta, ha deliberato all’unanimità una serie di misure che andranno a disciplinare con maggiore precisione la circolazione e la sosta nei punti nevralgici della città. Questo provvedimento si inserisce nel solco delle normative nazionali e comunitarie che mirano a proteggere i centri urbani ad alta affluenza pedonale, anche con l’adozione di misure antiterrorismo.

Delimitazione dell’Area Pedonale

La nuova delibera conferma l’istituzione di un’area pedonale centrale, ma ne definisce con più chiarezza i confini e le modalità di accesso. Per farlo, verrà installata una segnaletica stradale specifica che indicherà l’inizio e la fine della zona pedonale, oltre al divieto di transito per determinati veicoli e mezzi di trasporto individuali come monopattini, skateboard e pattini.

Le strade interessate sono:

Corso Nazionale , principale arteria del centro storico

, principale arteria del centro storico Via XX Settembre , punto di collegamento con zone nevralgiche della città

, punto di collegamento con zone nevralgiche della città Via D’Ovidio , che ricade nel perimetro pedonale

, che ricade nel perimetro pedonale Via Adriatica , snodo strategico della mobilità cittadina

, snodo strategico della mobilità cittadina Via Sannitica , inserita nel regolamento per maggiore sicurezza

, inserita nel regolamento per maggiore sicurezza Via Mercato e Via dei Delfini, che completano il perimetro dell’area pedonale

Dissuasori e Fioriere per Maggior Controllo

Oltre alla segnaletica, il Comune ha deciso di installare nuove fioriere e dissuasori in punti chiave per impedire l’accesso non autorizzato ai veicoli. In particolare, queste strutture verranno posizionate agli ingressi principali dell’area pedonale, tra cui Via Adriatica, Via Mercato, Via dei Delfini e Corso Nazionale. Questa scelta risponde non solo a esigenze di sicurezza stradale, ma anche a una strategia di prevenzione contro possibili situazioni di emergenza.

Spazi per il Carico e Scarico

Per andare incontro alle esigenze degli esercizi commerciali, la delibera prevede un potenziamento degli stalli di carico e scarico. Questi spazi saranno regolamentati con segnaletica verticale e orizzontale e saranno dislocati lungo le principali vie del centro, come Via XX Settembre, Via Adriatica, Via Sannitica, Via Regina Margherita di Savoia, Via Roma, Via F.lli Brigida e Corso Umberto I.

Accesso Regolamentato per Alcuni Veicoli

Una delle novità più rilevanti riguarda la regolamentazione dei veicoli autorizzati a entrare nell’area pedonale. L’accesso sarà consentito esclusivamente a mezzi al servizio di persone con disabilità, veicoli di emergenza e a chi possiede autorimesse all’interno della zona. In ogni caso, la velocità massima consentita sarà di 10 km/h per garantire la sicurezza dei pedoni.

Divieti di Circolazione

Contestualmente, il provvedimento stabilisce il divieto di transito per diverse categorie di veicoli, tra cui motocicli, automobili private e velocipedi, che dovranno essere condotti a mano quando all’interno dell’area pedonale. Anche per le biciclette, quindi, sarà necessario rispettare questa regola, con la possibilità di parcheggiarle solamente nelle rastrelliere predisposte.

Un Provvedimento Immediato

Data la necessità di intervenire rapidamente per garantire ordine e sicurezza, la Giunta ha deliberato l’esecuzione immediata del provvedimento. Nei prossimi giorni verranno effettuati tutti gli adeguamenti previsti, dalla segnaletica alle barriere fisiche, per rendere il nuovo regolamento operativo quanto prima.

Il Comune invita cittadini e commercianti a prendere visione delle nuove disposizioni e a collaborare attivamente al rispetto delle norme, così da migliorare la vivibilità del centro storico e garantire una maggiore sicurezza per tutti.