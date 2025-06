Stalli rosa in città: «Aiutare i genitori significa prendersi cura di loro»

TERMOLI. Sono stati finalmente disegnati gli stalli rosa a Termoli, uno spazio di sosta dedicato alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli. Questa iniziativa, attesa da tempo, rappresenta un concreto segnale di attenzione verso le esigenze di chi ha più bisogno, facilitando la mobilità in prossimità di luoghi di pubblico interesse come ospedali, scuole e uffici.

Con la delibera n. 328 del 22 novembre 2024 era stato approvato il regolamento che disciplina l’istituzione degli stalli rosa.

L’introduzione di questi spazi riservati si inserisce in un più ampio progetto di politiche urbane volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo una mobilità più inclusiva e rispettosa. Si invita la cittadinanza a rispettare questi parcheggi speciali, così come quelli dedicati alle persone con disabilità, per garantire a tutti un accesso più agevole e dignitoso.

«E’ un segnale di civiltà- ha dichiarato l’assessore Paola Cecchi– Aiutare i genitori, che sia una mamma in dolce attesa o un papà con figli piccoli, significa prendersi cura di loro».