Sulle note di Vasco l’amore dice sì tra Daniele e Anna

PETACCIATO. C’erano le luci, la folla, la voce inconfondibile di Vasco Rossi che riempiva l’Olimpico di emozione. Ma, tra i tanti cuori in festa, ce n’era uno che batteva più forte degli altri. Era quello di Daniele Colecchia, imprenditore originario di Petacciato, che ha scelto il palco più rock e romantico d’Italia per chiedere alla sua compagna, Anna Di Giacobbe, di sposarlo.

Dopo 15 anni di convivenza e una splendida figlia di 13 anni, Giulia, Daniele ha fatto la proposta di matrimonio all’una di notte, tra gli abbracci del pubblico e le note del concerto del suo idolo di sempre. Anna, sorpresa e travolta dall’emozione, è scoppiata in lacrime, dicendo “sì” tra gli applausi e la commozione dei presenti. Un momento intimo e potente, condiviso con decine di migliaia di persone.

Un amore nato davvero da lontano: il primo approccio tra i due risale al 1984, quando lui aveva 12 anni e lei 11. All’epoca un timido rifiuto, poi la vita ha scritto il suo copione. La loro storia ufficiale è iniziata il 9 aprile 2010, e da allora non si sono più lasciati.

Fan sfegatato di Vasco, Daniele non ha mai mancato un tour in 35 anni, e proprio per questo ha scelto l’Olimpico come scenario perfetto per la sua dichiarazione. A renderla ancora più speciale, la presenza della figlia Giulia e dei tre nipoti, Gaia, Mara ed Elia, arrivati da ogni parte d’Italia – Modena, Chieti, Firenze, Isernia e Petacciato – con i rispettivi fidanzati. Tutti complici, silenziosi e affiatati, in un progetto segreto durato mesi.

La sorpresa è stata un successo: una dichiarazione d’amore sincera, che ha coinvolto un intero stadio e trasformato una serata musicale in un ricordo indimenticabile.

Oggi, oltre a condividere la vita e una famiglia, Daniele e Anna gestiscono insieme una tabaccheria a Petacciato e partecipano attivamente alla vita sportiva del paese, tra associazioni di calcio e ciclismo. Una coppia affiatata, solida, che ha scelto di coronare il proprio amore sotto le stelle, tra la musica e l’energia di chi, come loro, non smette mai di credere nei sogni.

Lunga vita a questo amore grande, sincero e rock.