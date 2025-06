Tornano dopo alcuni giorni trascorsi fuori città e trovano la casa a soqquadro, derubati di preziosi e videocamera

TERMOLI. Ancora un episodio di furto in appartamento scuote la tranquillità di un quartiere residenziale. È accaduto nella zona di Porticone, nei pressi di via Firenze, dove un cittadino, rientrato a casa dopo alcuni giorni trascorsi fuori città con la propria famiglia, ha trovato l’abitazione completamente messa a soqquadro.

I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti nell’appartamento, portando via oggetti in oro e una videocamera. Una scoperta scioccante per la famiglia, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. La polizia ha già effettuato un primo sopralluogo nella serata di domenica 15 giugno, e nella giornata di lunedì verrà formalizzata la denuncia presso gli uffici competenti.

A raccontare quanto accaduto è lo stesso residente, che ha chiesto di mantenere l’anonimato per motivi di privacy, ma ha voluto lanciare un messaggio chiaro e diretto: “Questa situazione è diventata insostenibile. Non ci sentiamo più al sicuro nelle nostre case.”

Secondo quanto riferito, l’interno dell’abitazione è stato completamente devastato: cassetti rovesciati, mobili spostati, stanze sottosopra. Un’immagine che lascia sgomenti e che restituisce tutto il senso di violazione vissuto dalle vittime. “È stato un colpo durissimo, non solo per il danno materiale ma per quello psicologico. Sapere che qualcuno ha rovistato tra le tue cose mentre non c’eri è un’esperienza che non auguro a nessuno.”

Il cittadino ha deciso di rendere pubblico l’accaduto per sensibilizzare l’opinione pubblica e richiamare l’attenzione delle istituzioni sul crescente problema della sicurezza. “Serve una maggiore presenza sul territorio. Non possiamo vivere nel terrore ogni volta che usciamo di casa per qualche giorno.”