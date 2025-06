Tragico schianto sulla statale 16, muore un 26enne

MONTENERO DI BISACCIA. Tragico incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. Un 26enne alla guida di una utilitaria è uscito fuori strada e la vettura si è schiantata contro un manufatto in cemento, prendendo fuoco. Purtroppo, per il giovane, residente a Termoli, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri della stazione di Montenero e del nucleo radiomobile.

L’incidente costato la vita al ragazzo è avvenuto poco prima delle 2.